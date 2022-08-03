В Азербайджане заявили, что взяли несколько высот в Нагорном Карабахе. Армения обвинила Баку в «ползучей оккупации» региона 3 августа, 20:09 В Азербайджане заявили, что провели «операцию Возмездие», Армения обвинила Баку в нарушении соглашения (Фото:Министерство обороны Армении)

В Министерстве обороны Азербайджана в среду, 3 августа, заявили, что взяли несколько высот в районе Нагорного Карабаха.

В ведомстве утверждают, что азербайджанская армия провела «операцию Возмездие» в ответ на «террористическо-диверсионную операцию» со стороны «незаконных армянских вооруженных формирований», в результате которой погиб азербайджанский военнослужащий. По словам Минобороны Азербайджана, «члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку захватить высоту Гырхгыз».



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«В результате ответной операции Возмездие, осуществленной подразделениями азербайджанской армии, была взята под контроль высота Гырхгыз, Сарыбаба и ряд других важных господствующих высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа», — сказано в сообщении азербайджанского ведомства.



Там также заявили, что «уничтожили несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований» и нанесли удар по воинской части. В Министерстве обороны Нагорного Карабаха сообщили о гибели двух военнослужащих и ранении 14 солдат в результате обстрела со стороны азербайджанских войск, пишет Радио Азатутюн.

В МИД Армении заявили, что 3 августа азербайджанские военные нарушили заявление о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и пошли на агрессию в зоне ответственности российских «миротворцев», в результате чего есть погибшие и раненые. Ведомство обвинило Азербайджан в политике запугивания населения Нагорного Карабаха, «этнической чистке и ползучей оккупации» региона.



«Считаем недопустимыми заявления азербайджанской стороны, которыми делается попытка в одностороннем порядке изменить правовой режим в Лачинском коридоре, определенный пунктом 6 трехстороннего заявления, и подтверждаем, что маршрут, проходящий через Лачинский коридор, может быть изменен только в соответствии с планом, утвержденным подписавшими заявление сторонами», — добавили в МИД Армении.



В дипломатическом ведомстве напомнили, что утвержденного в трехстороннем формате нового маршрута движения по Лачинскому коридору до сих пор нет. Согласно договоренностям от 9 ноября 2020 года, стороны должны в течение трех лет определить план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору.

Ранее азербайджанская сторона заявила, что 3 августа в в Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными, в результате которой есть погибшие и раненые. В Арцахе (Нагорный Карабах) объявили частичную мобилизацию.

2 августа президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что азербайджанская сторона потребовала организовать передвижение Карабах-Армения по новому маршруту. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян назвал такое требование нелегитимным.

Как пишет армянская служба Радио Свобода, ситуация вокруг Нагорного Карабаха снова обострилась 1 августа, когда, согласно заявлению Карабаха, азербайджанские военные попытались пересечь линию соприкосновения. Баку это опровергает и в свою очередь обвиняет Ереван в нарушении режима прекращении огня.

По итогам полномасштабного военного конфликта в Нагорном Карабахе, который возобновился в сентябре 2020 года, Ереван, Баку и Москва подписали соглашение о прекращении боевых действий.

В рамках данного договора Армения согласилась передать под контроль Азербайджана три района — Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский, а также часть Газахского района. Так называемый Лачинский коридор, а также линию соприкосновения сторон должны контролировать российские военные.

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