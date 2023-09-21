Армяне Нагорного Карабаха встретились с представителями Азербайджана для переговоров 21 сентября, 12:08 Нагорный Карабах (Фото:Artem Mikryukov/File Photo/Reuters)

В азербайджанском городе Евлах началась встреча представителей армян Нагорного Карабаха и Азербайджана для переговоров относительно реинтеграции и обеспечения прав армян в регионе.

Об этом сообщает News.am.

На встрече будут обсуждать «реинтеграцию, обеспечение прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана».

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В составе делегации Нагорного Карабаха член «парламентского комитета по внешним отношениям» Давид Мелкумян и «секретарь Совета безопасности» Сергей Мартиросян.

Азербайджанскую сторону на встрече представляет депутат Рамин Мамедов.

Конфликт в Нагорном Карабахе — что известно

19 сентября в министерстве обороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя».

В азербайджанском МИД называют «локальные антитеррористические мероприятия» в Карабахе реакцией на «ряд масштабных военных провокаций и терактов» со стороны сил Армении.

Армения назвала действия Баку полномасштабной агрессией и обвинила Азербайджан в «этнических чистках». В Ереване начались протесты с призывом к властям вмешаться в ситуацию в Карабахе.

20 сентября непризнанный Нагорный Карабах капитулировал и принял решение о прекращении огня. 21 сентября в городе Евлах состоится встреча между представителями местного армянского населения Нагорного Карабаха и властей Азербайджана. В частности, они обсудят реинтеграцию региона «в рамках Конституции Азербайджана», права и безопасность армян Нагорного Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна за сутки «выполнила все задачи антитеррористической операции» и «восстановила суверенитет».

Уполномоченный непризнанной республики по правам человека Гегам Степанян сообщил, что более 10 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома и искать убежища в других населенных пунктах. Он назвал происходящее геноцидом и заявил, что жители Нагорного Карабаха остались без продуктов питания, медикаментов и предметов гигиены вследствие блокады со стороны Азербайджана. По его словам, по меньшей мере 200 человек погибли, более 400 получили ранения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в апреле 2023 года подтверждал, что готов признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Руководители МИД обеих стран сообщали, что мирное соглашение между двумя странами возможно до конца 2023 года.

В середине июля МИД Азербайджана заявил, что Москва и Ереван не выполнили своих обязательств по трехстороннему соглашению, подписанному после 44 дней активных боев между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Большинство жителей Нагорного Карабаха — этнические армяне. Регион, который во времена Советского Союза входил как автономия в состав Азербайджанской ССР, в 1988 году объявил о выходе из нее и вхождении в состав Армянской ССР. Впоследствии местный парламент заявил о независимости Нагорно-Карабахской республики. До 1994 года в Нагорном Карабахе продолжались активные боевые действия, за это время погибли более 30 тысяч человек, позже было подписано соглашение о перемирии, но Нагорный Карабах не вернулся под контроль Азербайджана. Международное сообщество признает Карабах территорией Азербайджана.