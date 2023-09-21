Алиев извинился перед диктатором Путиным за ликвидацию российских «миротворцев» в Нагорном Карабахе 21 сентября, 14:09 Алиев пообещал Путина расследование ликвидации российских «миротворцев» в Нагорном Карабахе (Фото:president.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил российскому диктатору Владимиру Путину и извинился за ликвидацию «миротворцев» РФ в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы Азербайджана.

Алиев назвал гибель россиян «трагической» и пообещал «самое тщательное расследование» и что «все виновные понесут должное наказание».

Видео дня

Для этого генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Алиев также заявил, что Азербайджан готов оказать материальную помощь семьям погибших.

Примечательно, что телефонный разговор состоялся по инициативе Баку.

Пропагандисткие РИА Новости с ссылкой на источники сообщили, что командир корпуса ВС Азербайджана, подчиненные которого ликвидировали российских «миротворцев», отстранен от обязанностей. Также задержаны первые подозреваемые.

20 сентября министерство обороны России заявило, что их военные попали под обстрел, когда возвращались с наблюдательного поста российского «миротворческого» контингента в районе населенного пункта Джанятаг. Все погибли.

Одним из ликвидированных был замкомандующего «миротворческими» силами РФ в Нагорном Карабахе Иван Ковган.

Накануне непризнанный Нагорный Карабах капитулировал и принял решение о прекращении огня. 21 сентября в городе Евлах проходит встреча между представителями местного армянского населения Нагорного Карабаха и властей Азербайджана. В частности, они обсудят реинтеграцию региона «в рамках Конституции Азербайджана», права и безопасность армян Нагорного Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна за сутки «выполнила все задачи антитеррористической операции» и «восстановила суверенитет».

19 сентября в министерстве обороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя».

В азербайджанском МИД называют «локальные антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе реакцией на «ряд масштабных военных провокаций и терактов» со стороны сил Армении.

Армения назвала действия Баку полномасштабной агрессией и обвинила Азербайджан в «этнических чистках». В Ереване начались протесты с призывом к властям вмешаться в ситуацию в Карабахе.

20 сентября непризнанный Нагорный Карабах сдался и принял решение о прекращении огня. 21 сентября в городе Евлах состоится встреча между представителями местного армянского населения Нагорного Карабаха и властей Азербайджана. В частности, они обсудят реинтеграцию региона «в рамках Конституции Азербайджана», права и безопасность армян Нагорного Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна за сутки «выполнила все задачи антитеррористической операции» и «восстановила суверенитет».