У России нет ресурсов для наступления на севере Украины. Если увеличат количество войск, ответим зеркально — Наев 22 февраля, 12:48 Украинские военные у границы с Беларусью, 2 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

У России нет ресурсов для наступления на севере Украины. Об этом командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил в интервью Укринформу, опубликованном в среду, 22 февраля.

Его спросили, хватит ли у окупантов ресурсов для возможного наступления с трех направлений.

«В настоящее время на нашем направлении таких ресурсов у них нет. Я имею в виду всю северную операционную зону», — ответил Наев.

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По его словам, в Беларуси сейчас находится 65 тысяч военных вооруженных сил РБ, из которых 4 тысячи базируются в приграничных с Украиной районах. Также на полигонах находится шестая дивизия РФ, общая численность которой 10 500 человек. Они проводят тренировки.

Комментируя готовность ВСУ к возможному повторному наступлению на Киев, генерал-лейтенант заявил, что сейчас количества войск для ведения «стабилизационных действий» при необходимости достаточно.

«Если противник будет повышать количество своих войск, я еще раз отмечу: мы зеркально повысим свое количество. И эта работа будет проводиться постоянно для того, чтобы уравнять наши силы», — добавил Наев.

Он рассказал, что РФ задействовала против Украины более 350 тысяч своих военных, ВСУ готовят силы для наступления. По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, с середины до конца весны в Украине будут решающие бои, которые он назвал «переломным моментом».