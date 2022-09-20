На фоне успехов ВСУ. Наемники из ЧВК Вагнера отказываются воевать в Украине — Пентагон

20 сентября, 10:05
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Пентагон сообщил, что наемники ЧВК Вагнера отказываются воевать в Украине (Фото:Кадр видео Беларусь 1)

Пентагон сообщил, что наемники ЧВК Вагнера отказываются воевать в Украине (Фото:Кадр видео Беларусь 1)

По информации Пентагона, российские наемники из ЧВК Вагнера начали отказываться воевать в Украине на фоне успешного контрнаступления ВСУ.

Высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства в ходе брифинга сообщил, что лидер Вагнера Евгений Пригожин пытается завербовать российских заключенных, а также таджиков, белорусов и армян для войны против Украины.

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В ЧВК пытаются завербовать более 1500 осужденных преступников, но многие из них отказываются воевать.

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«По нашим сведениям, Вагнер несет большие потери в Украине, особенно среди молодых и неопытных бойцов», — сказал чиновник.

По данным Пентагона, Кремль пытается найти все больше наемников для восполнения своих огромных потерь, а россияне «работают настолько плохо, что новости из Харьковской области вдохновили многих российских добровольцев отказаться от боя».

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О том, что в российских колониях идет вербовка заключенных для участия в войне в составе ЧВК Вагнера, СМИ сообщают еще с начала июля. По словам правозащитницы и основательницы фонда Русь сидящая Ольги Романовой, заключенных агитировал, в том числе и лично, путинский олигарх Евгений Пригожин, которому принадлежит ЧВК Вагнера.

14 сентября в Telegram-каналах появилось видео, на котором человек, похожий на Пригожина, рассказывает заключенным одной из мордовских колоний о ЧВК Вагнера и предлагает им отправиться на войну в Украине.

По данным ресурса Вот Так, Пригожин завербовал уже около тысячи заключенных для войны России против Украины в составе ЧВК Вагнер/Лига.

https://www.youtube.com/watch?v=gcib520Ig80
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Пентагон Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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