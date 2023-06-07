На машины ООН в Киеве приклеили надпись Бесполезные после неоднозначной реакции на подрыв Каховской ГЭС — фото 7 июня, 13:11 Машины ООН с надписью Бесполезные в Киеве (Фото:@yo_syp)

В Киеве на машины ООН приклеили надпись Бесполезные после того, как организация неоднозначно отреагировала на подрыв войсками РФ Каховской ГЭС.

Фото машин опубликовал в своем Twitter пользователь Йось. Вероятно, он является автором акции.

На снимках видно, что к букве U на внедорожниках ООН доклеили seless. В результате получилось слово Useless — Бесполезные.

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Утром в среду, 7 июня, машины все еще стояли с надписью на одной из парковок украинской столицы.

Фото: @yo_syp/Twitter

«Несколько белых, чистых внедорожников. Никакого вандализма, просто выражение позиции», — отметил активист.

Фото: @yo_syp/Twitter

Он также показал процесс изготовления надписи.

6 июня Организация объединенных наций отреагировала на подрыв Каховской ГЭС, не упомянув о том, что теракт совершила РФ.

До этого ООН опубликовала у себя в Twitter поздравление с днем русского языка, который отмечают в РФ в этот день.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и представитель Министерства иностранных дел Украины выразили возмущение по поводу этого сообщения ООН.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на оккупированном левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

