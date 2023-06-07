На машины ООН в Киеве приклеили надпись Бесполезные после неоднозначной реакции на подрыв Каховской ГЭС — фото
Машины ООН с надписью Бесполезные в Киеве (Фото:@yo_syp)
В Киеве на машины ООН приклеили надпись Бесполезные после того, как организация неоднозначно отреагировала на подрыв войсками РФ Каховской ГЭС.
Фото машин опубликовал в своем Twitter пользователь Йось. Вероятно, он является автором акции.
На снимках видно, что к букве U на внедорожниках ООН доклеили seless. В результате получилось слово Useless — Бесполезные.
Утром в среду, 7 июня, машины все еще стояли с надписью на одной из парковок украинской столицы.
«Несколько белых, чистых внедорожников. Никакого вандализма, просто выражение позиции», — отметил активист.
Он также показал процесс изготовления надписи.
6 июня Организация объединенных наций отреагировала на подрыв Каховской ГЭС, не упомянув о том, что теракт совершила РФ.
До этого ООН опубликовала у себя в Twitter поздравление с днем русского языка, который отмечают в РФ в этот день.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и представитель Министерства иностранных дел Украины выразили возмущение по поводу этого сообщения ООН.
Подрыв Каховской ГЭС — что известно
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.
Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на оккупированном левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.
Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.
В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.
Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.
Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.