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«Надеюсь на быструю адаптацию». Путин озвучил свои ожидания от деятельности Зеленского

Сегодня, 09:32
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«Надеюсь на быструю адаптацию». Путин озвучил свои ожидания от деятельности Зеленского - фото

Yuri Kadobnov/Reuters

Путин уверен, что Украина и Россия восстановят отношения

Президент России Владимира Путин заявил, что ждет от главы украинского государства Владимира Зеленского быстрой адаптации к его новому качеству.

«Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро», — сказал он в интервью российской телерадиокомпании МИР.

Путин также подчеркнул, что пока он не давал никакой оценки деятельности Зеленского, потому что «пока деятельности никакой нет».

«Я не мог этого сделать в силу вот этого объективного обстоятельства: он только приступает к работе», — сказал глава РФ.

Путин также выразил уверенность в том, что Украина и Россия восстановят отношения.

«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами», — резюмировал он.

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Напомним, после инаугурации Зеленского в Кремле заявили, что Путин пока не будет направлять ему поздравления.

Там пояснили, что будут поздравлять украинского президента с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений.

Позже заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко допустил проведение телефонного разговора Зеленского с Путиным.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Путина пока нет в планах встречи с Зеленским.

Теги:   Украина-Россия Россия Владимир Зеленский Владимир Путин

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