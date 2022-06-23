«Он просто потешный фрик». Ликвидация Кадырова не приведет к возрождению движения за независимость Чечни — Геращенко 23 июня, 18:32 Цей матеріал також доступний українською По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, роль Рамзана Кадырова (на фото с российским диктатором Владимиром Путиным) в Чечне незначительна, так как регион контролируют спецслужбы (Фото:kremlin.ru)

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью НВ заявил, что ликвидация главы Чечни Рамзана Кадырова не приведет к возрождению движения за ее независимость.



Геращенко отметил, что не имеет ни одного подтверждения того, что Кадыров был на оккупированных территориях Украины, и что не стоит преувеличивать его роль.

«Он просто-напросто используется как потешный фрик, с которого смеются российские элиты. Чечня полностью находится под влиянием российских спецслужб, а тот же Кадыров просто наместник Путина. Там уже все те чеченцы, которые 20 лет назад были боевыми командирами, имеют личные Мерседесы и Бентли, у многих свои вертолеты и самолеты, виллы в Дубае, поэтому им абсолютно никакая война в Ичкерии уже не нужна, их устраивает та роскошь, в которой они живут. Поэтому никакой войны в случае каких-то потрясений с Кадыровым там не будет, а будет другой Кадыров, не Рамзан, а Казан и будет то же самое», — сказал советник главы МВД.

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Он отметил, что так как Путин не смог победить Чечню военным путем, он ее купил.

«Поэтому он купит и любого другого [главу Чечни]. Кого ему не удалось купить, так это украинцев, в отличие от многих немцев и даже, страшно сказать, немецких канцлеров», — заявил также Геращенко.

В марте Кадыров, утверждавший, что находится в Мариуполе, разоблачил себя фото на фоне заправки Роснефти.

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