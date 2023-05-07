Авиацию НАТО подняли по тревоге. Над Черным морем польский пограничный самолет был перехвачен российским Су-35 7 мая, 08:57 Су-35 (Фото:nikitos/www.flickr.com)

Приблизительно в 60 км к востоку от воздушного пространства Румынии, российский истребитель Су-35 перехватил самолет L410 TURBOLET, принадлежавший польской пограничной службе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Румынии.

Инцидент произошел в пятницу, 5 мая.

Польский самолет в сотрудничестве с румынской пограничной полицией выполнял обычную патрульную миссию в международном воздушном пространстве над Черным морем.

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«Агрессивные и опасные маневры, которые неоднократно выполнял истребитель Российской Федерации вблизи польского самолета, создавали высокий уровень турбулентности и вызывали значительные трудности в управлении польским самолетом», — говорится в сообщении.

В результате инцидента два боевых самолета Румынии и два Испании, предназначенные для выполнения задач воздушной полиции, были подняты по тревоге Объединенным центром воздушных операций НАТО. Хотя четыре самолета были готовы вмешаться в любой момент, их вмешательство не понадобилось.

Польский экипаж действовал спокойно и профессионально в ситуации, безответственно созданной российским пилотом, и смог полностью контролировать самолет после начальной потери высоты, вызванной маневрами самолета Су-35, совершив безопасную посадку в аэропорту имени Михая Когелничана около 13.50.

Никто из членов экипажа польского самолета не пострадал.