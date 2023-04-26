Над Балтийским морем перехватили три российских самолета — ВВС Германии показали фото
Истребители Германии и Британии перехватили три российских военных самолета (Фото:Team Luftwaffe/Twitter)
Британские и немецкие истребители Eurofighter перехватили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем три российских военных самолета. Они летели без опознавательных сигналов.
Об этом сообщили Воздушные силы ФРГ.
Немецкие и британские истребители получили сигнал об обнаружении двух Су-27 и одного самолета Ил-20.
ВВС опубликовали в Twitter фото — на одном из них на фюзеляже видно букву «Z», которую Россия использует в качестве символа полномасштабного вторжения в Украину.
17 апреля ВВС Британии и Германии также перехватили российские истребители и самолет-разведчик возле воздушного пространства НАТО над Балтийским морем.