Над Балтийским морем перехватили три российских самолета — ВВС Германии показали фото

26 апреля, 12:20
Поделиться:
Истребители Германии и Британии перехватили три российских военных самолета (Фото:Team Luftwaffe/Twitter)

Истребители Германии и Британии перехватили три российских военных самолета (Фото:Team Luftwaffe/Twitter)

Британские и немецкие истребители Eurofighter перехватили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем три российских военных самолета. Они летели без опознавательных сигналов.

Об этом сообщили Воздушные силы ФРГ.

Немецкие и британские истребители получили сигнал об обнаружении двух Су-27 и одного самолета Ил-20.

ВВС опубликовали в Twitter фото — на одном из них на фюзеляже видно букву «, которую Россия использует в качестве символа полномасштабного вторжения в Украину.

Видео дня

Team Luftwaffe/Twitter
Фото: Team Luftwaffe/Twitter
Team Luftwaffe/Twitter
Фото: Team Luftwaffe/Twitter
Team Luftwaffe/Twitter
Фото: Team Luftwaffe/Twitter

17 апреля ВВС Британии и Германии также перехватили российские истребители и самолет-разведчик возле воздушного пространства НАТО над Балтийским морем.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Великобритания Германия Балтийское море Российские самолеты Российская авиация

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X