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Националисты Северной Ирландии пригрозили Мэй провести референдум об отделении от Британии

Сегодня, 15:47
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EPA

Мэри Лу Макдональд выдвинула ультиматум по Brexit.

Североирландские националисты заявили, что потребуют провести референдум о воссоединении с Ирландией, если премьер-министр Великобритании Тереза Мэй допустит выход страны из Евросоюза без заключения соглашения.

Об этом заявила лидер североирландской республиканской партии Шинн фейн Мэри Лу Макдональд, передает Reuters.

"Мы сказали ей, что в случае провала, в случае провала тори, она должна вернуться к Соглашению Страстной пятницы [соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии], и она должна начать подготовку к референдуму об ирландском единстве", - сказала она.

Напомним, что британский парламент не поддержал соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС, которое ранее было одобрено странами-членами ЕС.

Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Республикой Ирландия (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала избежать жесткой границы между британской Северной Ирландией и Ирландией после Brexit.

Теги:   Тереза Мэй Ирландия Северная Ирландия Великобритания Brexit

Спецтема   Выход Британии из ЕС: все о Brexit

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