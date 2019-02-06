Националисты Северной Ирландии пригрозили Мэй провести референдум об отделении от Британии
Североирландские националисты заявили, что
потребуют провести референдум о воссоединении с Ирландией, если премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй допустит выход страны из Евросоюза без заключения
соглашения.
Об этом заявила лидер североирландской
республиканской партии Шинн фейн Мэри Лу Макдональд, передает Reuters.
"Мы сказали ей, что в случае провала, в
случае провала тори, она должна вернуться к Соглашению Страстной пятницы [соглашение
о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии], и она должна
начать подготовку к референдуму об ирландском единстве", - сказала она.
Напомним, что британский парламент не
поддержал соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС, которое
ранее было одобрено странами-членами ЕС.
Основным проблемным моментом для Лондона
остается вопрос о границе между Великобританией и Республикой Ирландия (входящей
в состав ЕС) после Brexit.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала
избежать жесткой границы между британской Северной Ирландией и Ирландией после Brexit.