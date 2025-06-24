Когда российский диктатор Владимир Путин в 2022 году начал полномасштабную войну против Украины, он рассчитывал на слабость Запада, который не будет иметь сил защитить Киев из-за внутренних разногласий и поражений в других конфликтах.

Однако эти надежды оказались ошибочными, отмечает профессор истории Майкл Киммедж из Католического университета Америки в колонке The New York Times.

По его мнению, победа России в войне доказала бы, что золотой век Запада закончился, однако ставка Путина не оправдала себя.

По мере того, как продолжается война, Кремль применил двусторонний подход к Западу, добавляет профессор. Внутри России Запад демонизировали, а россиян поощряли объединяться вокруг Путина в борьбе против Европы и США.

В то же время за рубежом Россия стремилась разделить Запад и отколоть от проукраинской коалиции тех, кто сомневался. В этом контексте победа Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года должна была стать переломным моментом. Запад должен был разорвать себя на части, оставив Украину на растерзание России, считает Киммедж.

Однако, замечает профессор, Трамп охладел к своему российскому коллеге, недавно назвав его «сумасшедшим». Киммедж считает, что Трамп может и в дальнейшем руководствоваться своим желанием вести бизнес с Путиным, но не сможет отдать ему ни Украину, ни Запад.

«Жесткие факты это запрещают. Жестокая война России шокировала и напугала Запад, заставив его объединиться для сдерживания и окончательно настроила Европу против России. Эти события, далеко не тривиальные или временные, ограничат перспективы безопасности и благосостояния России на десятилетия вперед», — отметил профессор.

Россия всегда нуждалась в Западе и получала выгоду от контактов с ним. В результате Путин потерял это навсегда, добавляет Киммедж.

Отношения Путина с Западом не были слишком дружелюбными. Одержимый мнимыми неудачами 1990-х, он категорически стремился не допустить расширения НАТО вместо того, чтобы вести переговоры о разумном комплексе требований по базам, размещению войск и ракетному вооружению, считает Киммедж.

Не достигнув рабочих отношений с НАТО, Путин позволил своим страхам относительно независимости Украины разрастись. Это привело в 2014 году к оккупации Крыма Россией и вторжению на восток Украины. Восемь лет спустя его стремление доминировать над Украиной взорвалось войной, что в конце концов привело к самому большому разрыву с Западом в современной истории России, добавляет профессор.

В то же время Киммедж считает, что утверждать, что Путин стремился разорвать отношения России с Западом, было бы неправильно.

«Он хотел переориентировать его в свою пользу, восстановить российскую роль в европейских делах через ослабление Запада. Если бы Россия быстро выиграла войну в 2022 году, Путин мог бы получить желаемое. Россия могла бы утвердиться в Восточной Европе. Застывший в страхе Запад мог бы признать мощь России и ослабить альянс НАТО. Соседние страны в панике могли бы отойти от НАТО или Евросоюза, пытаясь получить благосклонность Москвы. Трансатлантические отношения, опора Запада, могли бы расколоться», — добавил профессор.

Однако ничего из этого не произошло, ведь вместо этого Путин сделал для своей страны нечто значительно хуже, чем начать проигрышную и безнадежную войну: он заставил Европу организоваться как военный противовес России, отметил Киммедж.

Германия быстро перевооружается; новые модели сотрудничества распространяются по всей Европе; Финляндия и Швеция присоединились к НАТО, а выход Великобритании из ЕС отошел на второй план.

«Собираются огромные ресурсы, чтобы не допустить Россию в Европу. Единственным путем России к будущему партнерству с Европой является прекращение войны на условиях Украины, чего Путин не сделает», — считает профессор.

Киммедж отметил, что глава Кремля даже умудрился отдалить от себя американского президента-русофила, ведь Трампу не удалось вернуть Россию в Группу семи — из которой Россию исключили в 2014 году — или интегрировать ее в обычные процедуры европейской дипломатии.

«Когда Трамп вернулся к власти, он, кажется, не осознавал, что Путин потерял, начав войну. Россия больше не имеет влияния в Украине или в Европе и не имеет достаточно сил, чтобы завоевать первую, не говоря уже о второй. Путин изгнал себя из Европы. Трамп, даже если бы и захотел, не сможет спасти Россию от ее изоляции», — добавляет Киммедж.

По его мнению, для Москвы это тяжелое поражение, для преодоления которого могут потребоваться поколения.