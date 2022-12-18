Начальник Генштаба Великобритании хочет поддерживать связь с Герасимовым 18 декабря, 09:09 Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов (Фото:Звезда)

Начальник Штаба обороны британской армии Тони Радакин выступил за сохранение связей с РФ. Он считает, что нужно сделать контакты с начальником Генштаба РФ Валерим Герасимовым более регулярными.

Об этом он сказал в интервью The Telegraph.



Как отмечает газета, адмирал незадолго вторжения РФ в Украину посещал Москву. Кроме того, против него не введены санкции.

Радакин рассказал, что договорился с Герасимовым поддерживать связь и не «оглашать детали того, что мы обсуждаем». По мнению британского адмирала, российский генерал «хорошо придерживается этой договоренности».

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«Я бы хотел, чтобы эти контакты были еще более регулярными. Я бы хотел, чтобы они были усилены, даже несмотря на то, что эти разговоры могут быть трудными. Это продолжающиеся отношения. Как можно извлечь из них максимальную пользу?», — сказал глава Генштаба Великобритании.