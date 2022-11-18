Израиль уже мог начать поставлять оружие Украине — экскомандир израильского спецназа

18 ноября, 14:26
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Участники акции в поддержку Украины в Иерусалиме, 23 октября (Фото:Embassy of Ukraine in the State of Israel via Facebook)

Участники акции в поддержку Украины в Иерусалиме, 23 октября (Фото:Embassy of Ukraine in the State of Israel via Facebook)

Бывший командир израильского спецназа и основатель фонда Разом за Україну Денис Десятник в интервью Радио НВ предположил, что Израиль уже мог начать поставлять оружие в Украину.

«Есть очень много различных технологически развитых систем, которые Израиль способен поставить и Украине. И я уверен, что ведутся переговоры и с Украиной, и с Британией, и с Западом. Израиль где-то может и поставляет, и начинает поставлять что-то, о чем просто мы еще до конца не знаем», — сказал Десятник Радио НВ.

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Ранее издание Haaretz со ссылкой на собственные осведомленные источники среди дипломатов и высокопоставленных политиков сообщало, что после настойчивых призывов со стороны США Израиль согласился профинансировать закупку для Украины «стратегического оборудования» на «миллионы долларов».

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По его данным, закупка разовая, а решение о том, продолжать ли эти поставки в дальнейшем, как настаивает администрация Белого дома, будет принимать уже следующее правительство Израиля.

Кроме того, как отмечают журналисты, членам НАТО было предоставлено добро на передачу Украине оптико-электронного оборудования и систем управления огнем, производимых израильскими компаниями.

Ранее газета The New York Times писала о том, что Иерусалим тайно помогает Киеву своими разведданными. В частности, сведениями, помогающими в борьбе с иранскими дронами-камикадзе, используемыми РФ для террористических атак на критическую инфраструктуру Украины.

В то же время, официальных подтверждений этой информации нет.

Ранее Израиль неоднократно давал понять, что не хочет вмешиваться в российско-украинский конфликт, предпочитая сохранять свой нейтралитет, однако после начала военного сотрудничества Москвы и Тегерана его позиция могла измениться.

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Кроме того, на ситуацию могут повлиять и результаты выборов в Кнессет, по итогам которых блок бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху получил право формировать коалицию.

По словам украинского посла в Израиле Евгения Корнийчука, позиция страны по поставке оружия для ВСУ после этого «может измениться».

«Напоминаю, что в предвыборной кампании Нетаньяху заявил, что рассмотрит возможность пересмотра политики Израиля по поставкам оружия Украине. Безусловно, на политическом языке это ничего конкретного не означает, но есть определенные предпосылки для того, чтобы эта позиция изменилась. И я хочу верить, что нам вместе удастся ее изменить», – заявил дипломат.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Вооружение Война в Украине Российско-украинская война Украина-Израиль Радио НВ Война России против Украины

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