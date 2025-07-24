«Фридрих заверил в готовности помочь». Зеленский поговорил с Мерцом о законопроекте по НАБУ и САП

Президент Владимир Зеленский в четверг, 24 июля, заявил, что провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом . Он заявил, что это был хороший разговор, поэтому есть «готовность помогать и продолжать поддержку».

«Проинформировал, что уже согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость и действенность антикоррупционных институтов в Украине. Важно, что антикоррупционные органы поддержали этот законопроект. Мы все согласились, что не должно быть каких-либо вмешательств и влияний со стороны России на работу нашей антикоррупционной инфраструктуры», — написал украинский президент на странице в Telegram.

Зеленский добавил, что предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. По его словам, немецкий канцлер заверил в готовности помочь.

«Обсудили реализацию наших договоренностей с ЕС и работу по открытию первого переговорного кластера. Есть абсолютная поддержка Германии в этом вопросе. Спасибо», — отметил президент.

Ранее 24 июля представитель правительства ФРГ писал, что Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон хотят обсудить с Владимиром Зеленским его «спорные решения» о подчинении генпрокурору независимых антикоррупционных органов.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Протесты также продолжались 23 июля, их анонсировали по меньшей мере в 17 городах Украины.

Впоследствии Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

23 июля Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».