«Ситуацию еще можно спасти». В МИД некоторых стран ЕС призвали Украину пересмотреть закон, который ограничил независимость НАБУ и САП

Закон № 12414 по НАБУ и САП вызывает негативную реакцию в ЕС (Фото: www.facebook.com/nabu.gov.ua)

В странах Европейского Союза реагируют на принятие в Украине закона № 12414 , который ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как отмечает Sky News, министр Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад заявил, что ситуацию по ограничению независимости НАБУ и САП «еще можно спасти».

«Еще не поздно вернуться к этому. Мы будем чрезвычайно бдительными в этом вопросе», — сказал он.

В МИД Германии отметили, что «независимость и сила» антикоррупционных институтов Украины были ключевыми для реформ последних лет.

Там подчеркнули, что Украину и в дальнейшем будут оценивать по ее прогрессу в этом направлении.

В то же время в МИД Швеции сообщили, что принятый Верховной Радой закон № 12414 вызывает «серьезное беспокойство» относительно независимости антикоррупционных институтов Украины.

«За последнее десятилетие Украина достигла значительного прогресса в борьбе с коррупцией — важно не останавливаться на достигнутом. Швеция остается сильным партнером в проведении реформ в Украине», — отметили там.

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп отметил, что антикоррупционные институты Украины являются чрезвычайно необходимыми для ее реформ.

По его словам, ограничение деятельности этих институтов было бы «значительным шагом назад».

«Защита независимости этих институтов и дальнейший прогресс в сфере верховенства права остаются ключевыми для процесса вступления Украины в ЕС», — добавил Велдкамп.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский на фоне протестов из-за принятия закона № 12414 провел встречу с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, среди которых был, в частности генеральный прокурор. Глава государства отметил, что участники встречи договорились, что все будут работать «исключительно конструктивно».

В НАБУ и САП по итогам встречи в Офисе президента заявили, что принятые накануне изменения в закон № 12414 существенно ограничивают их независимость.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».