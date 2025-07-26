Ричард Блюменталь, Владимир Зеленский и Линдси Грэм в Киеве 7 июля 2022 года (Фото: Офис президента)

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, один из авторов законопроекта о новых санкциях против России, отреагировал на массовые протесты в Украине против закона, который ограничивает независимость антикоррупционных органов.

Об этом он сообщил в соцсети X в пятницу, 25 июля.

Блюменталь отметил, что протестующие в Украине демонстрируют «демократию в действии».

«Надеюсь, [президент Украины Владимир] Зеленский и в дальнейшем будет придерживаться принципов прозрачности и борьбы с коррупцией. От этого зависит его авторитет и поддержка», — подчеркнул сенатор.

Ранее его коллега и соавтор законопроекта о новых санкциях против России сенатор-республиканец Линдси Грэм, а также сенатор-демократ Джин Шахин опубликовали совместное заявление относительно законопроекта № 4555. Они призвали Украину не подрывать достигнутые результаты в борьбе с коррупцией.

Скандальный законопроект № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости. В тот же день Зеленский подписал документ.

Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что закон может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

23 июля Мерсье сказал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже обсудила этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским и обратилась к правительству с просьбой разъяснить принятые изменения.

В то же время Зеленский отрицает разговор с фон дер Ляйен.

«Я не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне якобы говорила, — это фейк. У нас не было разговора», — сказал он.

В свою очередь, президент в вечернем обращении 23 июля заявил, что внесет в парламент законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».

24 июля Зеленский внес проект закона О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он получил регистрационный номер № 13533.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект содержит положения, направленные на закрепление статуса САП как органа, самостоятельно осуществляющего процессуальное руководство расследованием преступлений, отнесенных к подследственности НАБУ. Предлагается механизм предотвращения разведывательно-подрывной деятельности иностранных специальных служб в отношении сотрудников антикоррупционных органов, внедряются новые превентивные и контрразведывательные механизмы защиты антикоррупционных органов от возможного влияния государства-агрессора.

В тот же день президент признал, что предложил новый законопроект именно из-за серии протестов в городах Украины.