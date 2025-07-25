«Требование общества». Послы G7 приветствовали решение Украины принять новый закон об антикоррупционных органах

Лидеры G7 во время саммита в Канаде, 18 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Amber Bracken)

Послы государств G7 (Большой семерки) в пятницу, 25 июля, приветствовали решение украинских властей принять новый закон для восстановления независимости антикоррупционных органов. Об этом говорится в соцсети X (Twitter) G7AmbReformUA.

Там отметили, что дальнейший прогресс в антикоррупционных реформах и верховенстве права является «требованием общества, предпосылкой интеграции в ЕС и ключом к бизнес-климату».

В G7 отметили, что продолжат внимательно следить за развитием событий и ждут скорейшего принятия закона Верховной Радой.

21 июля послы G7 заявили, что внимательно следят за объявлением СБУ, ГБР и Офисом генпрокурора подозрения сотрудникам НАБУ и выражают обеспокоенность этими событиями.

По словам послов G7, они ценят партнерство с Украиной в борьбе с коррупцией.

Народный депутат из фракции Голос Ярослав Железняк в эфире Radio NV утверждал, что во время принятия скандального закона о НАБУ Офис президента собрал послов G7 без телефонов, чтобы отвлечь их внимание.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект, который приводит к полной потере независимости НАБУ и САП.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Еще более масштабные протесты повторились 23, 24 и 25 июля во многих городах Украины.

Несмотря на эти протесты с требованиями ветировать документ президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о НАБУ и САП, который «должен закалить независимость». Рада его рассмотрит 31 июля.