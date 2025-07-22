Вице-премьер Качка в разговоре с еврокомиссаром заявил, что решение Рады «не угрожают независимости НАБУ и САП»

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка (Фото: Тарас Качка/X)

Новоназначенный вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка провел телефонный разговор с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос и заверил ее, что Украина не сворачивает антикоррупционные реформы.

Об этом Качка сообщил вечером во вторник, 22 июля.

«Подчеркнул, что сегодняшние решения Верховной Рады не имеют целью поставить под угрозу институциональную независимость НАБУ и САП. Все их ключевые функции остаются неприкосновенными», — написал вице-премьер в соцсети X.

Он также подчеркнул, что Украина не будет делать никаких компромиссов в вопросах борьбы с коррупцией.

«Наша повестка дня реформ и обязательства, связанные со вступлением, остаются полностью в силе», — добавил он.

В свою очередь Марта Кос после телефонного разговора с премьер-министром Юлией Свириденко и Качкой заявила, что Европейский Союз и в дальнейшем будет поддерживать Украину на пути реформ и приближения к членству в ЕС.

В соцсети Х Кос назвала разговор «откровенным» и подчеркнула, что Брюссель серьезно обеспокоен последними изменениями в украинском законодательстве, в частности относительно НАБУ и САП.

«Выразили серьезную обеспокоенность последними событиями в сфере верховенства права, особенно изменениями, принятыми в закон о НАБУ и САП», — написала еврокомиссар.

В то же время она заверила, что Евросоюз и в дальнейшем будет работать с Украиной над внедрением необходимых реформ в сфере правосудия и укрепления принципа верховенства права.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Новации касаются деятельности НАБУ и САП и, как заявили ранее критики документа, ограничивают независимость работы этих органов. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

Там утверждают, что законопроектом депутаты «серьезно нарушают» ст. 116 Регламента ВРУ, ведь кардинально меняют предмет регулирования проекта закона 12414.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины относительно ее НАБУ и САП.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект № 12414, который ограничивает независимость НАБУ и САП и направил его на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В свою очередь нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко утверждают, что президент уже подписал закон.