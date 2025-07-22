Евросоюз не рассматривает остановку финансирования Украины из-за ситуации с НАБУ и САП

Представитель Еврокомиссии сообщил, что ЕС не рассматривает прекращение финансирования Украины (Фото: www.facebook.com/nabu.gov.ua)

Европейский Союз пока не планирует пересматривать или прекращать финансовую поддержку Украины в связи с действиями украинской власти в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом во вторник, 22 июля, заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в ответ на вопрос Европейской правды.

«Сейчас этот вопрос не обсуждается», — заявил Мерсье.

По его словам, в вопросе финансовой помощи Украине со стороны ЕС предусмотрено несколько уровней принятия решений и контрольных механизмов, которые при необходимости могут быть привлечены.

«Итак, предохранительные механизмы существуют. Но посмотрим, дойдем ли мы вообще когда-нибудь до этого дойдем», — сказал представитель Еврокомиссии.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Новации касаются деятельности НАБУ и САП и, как заявили ранее критики документа, ограничивают независимость работы этих органов. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Там утверждают, что законопроектом депутаты «серьезно нарушают» ст. 116 Регламента ВРУ, ведь кардинально меняют предмет регулирования проекта закона 12414.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.