Еврокомиссар по вопросам расширения заявила о «серьезной обеспокоенности» из-за закона о НАБУ и САП

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во вторник, 22 июля, заявила о «серьезной обеспокоенности» из-за решения Верховной Рады Украины принять закон, который ликвидирует независимость НАБУ и САП .

Об этом Кос написала на своей странице в соцсети X.

Еврокомиссар отметила, что обеспокоена результатом голосования Верховной Рады за проект № 12414, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.

Реклама

«Ликвидация ключевых гарантий, защищающих независимость НАБУ, является серьезным шагом назад. Независимые органы, такие как НАБУ и САП, являются важными для пути Украины в ЕС. Верховенство права остается в самом центре переговоров о вступлении в ЕС», — написала Кос.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Новации касаются деятельности НАБУ и САП и, как заявили ранее критики документа, ограничивают независимость работы этих органов. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект № 12414, который ограничивает независимость НАБУ и САП, и направил его на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.