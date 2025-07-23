Украинцы протестуют против закона, который ограничивает независимость антикоррупционных институтов НАБУ и САП (Фото: REUTERS/Stanislav Kozliuk)

Закон, который ограничивает независимость в Украине НАБУ и САП , вызвал резкую критику в Европейском Союзе. Немецкий депутат Европарламента заявил, что это является серьезным ударом по борьбе с коррупцией в Украине и угрозой для вступления в ЕС.

Об этом в среду, 23 июля, сообщает немецкая газета Spiegel.

В частности, депутат Европарламента от партии Зеленые Даниэль Фройнд, который был 22 июля в Украине, считает, что принятие такого закона — это «откровенное нарушение доверия».

Реклама

Евродепутат также заявил, что также видит проблему в помощи ЕС Украине. Согласно плану, ЕС должен предоставить Украине 50 миллиардов евро до 2027 года через Международный фонд помощи Украине.

«40 процентов государственных средств Украины поступает из ЕС», — сказал Фройнд.

Евродепутат сказал Spigel, что в последнее время реформы, запланированные для вступления в ЕС, зашли в тупик, что также означает, что транши помощи не могут быть перечислены.

«ЕС отчаянно хочет помочь Украине. Но он не может продолжать перечислять деньги, если страна развивается в неправильном направлении», — предупредил он.

Spiegel добавляет, что депутат Европарламента от ХДС Никлас Хербст был несколько сдержаннее в высказываниях, но тоже раскритиковал закон о НАБУ и САП в Украине. По его словам, в ЕС «глубоко обеспокоены» этим решением.

«Именно потому, что мы хотим продолжать оказывать поддержку и потому, что мы хотим, чтобы деньги от ЕС действительно поступали, мы не согласны с этим шагом», — отметил Хербст.

Председатель Комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвид МакАллистер считает, что такой подход в Украине «поднимает серьезные вопросы о независимости центральных антикоррупционных институтов». Раскритиковавший закон евродепутат от Свободной демократической партии Мориц Кернер добавил, что «любой, кто хочет вступить в ЕС, не должен бояться независимых расследований».

Ранее в некоторых странах Европейского Союза отреагировали на принятие в Украине закона № 12414, который ограничивает независимость НАБУ и САП. Министр Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад заявил, что ситуацию по ограничению независимости НАБУ и САП «еще можно спасти».

В НАБУ и САП по итогам встречи в Офисе президента заявили, что принятые накануне изменения в закон № 12414 существенно ограничивают их независимость.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».