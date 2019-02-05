Наблюдатели ООН уличили КНДР в попытках спрятать свое ядерное оружие - Reuters Сегодня, 12:13 113 Цей матеріал також доступний українською

КНДР пытается спрятать свое ядерное оружие, чтобы защитить его от уничтожения, сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад наблюдатели ООН.

Соответствующий документ был представлен специальному комитету Совета безопасности организации, следящему за соблюдением санкций против северокорейского режима.

Как сообщается, в докладе наблюдателей говорится, что они обнаружили доказательства "устойчивой тенденции со стороны КНДР к рассредоточению мест сборки, хранения и испытаний” ядерного оружия.

Напомним, ранее подобные мысли озвучил директор Национальной разведки США Дэн Коутс, заявив, что Северная Корея вряд ли откажется от всего ядерного оружия.