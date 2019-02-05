Александр Гольц
За Кремлем не заржавело
Светлана Ройз
Между двумя мирами
Иван Компан
Все на улицу, бороться за будущее
Остап Сливинский
Математика ненависти

Наблюдатели ООН уличили КНДР в попытках спрятать свое ядерное оружие - Reuters

Сегодня, 12:13
113
Цей матеріал також доступний українською

КНДР пытается спрятать свое ядерное оружие, чтобы защитить его от уничтожения, сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад наблюдатели ООН.

Соответствующий документ был представлен специальному комитету Совета безопасности организации, следящему за соблюдением санкций против северокорейского режима.

Как сообщается, в докладе наблюдателей говорится, что они обнаружили доказательства "устойчивой тенденции со стороны КНДР к рассредоточению мест сборки, хранения и испытаний” ядерного оружия.

Напомним, ранее подобные мысли озвучил директор Национальной разведки США Дэн Коутс, заявив, что Северная Корея вряд ли откажется от всего ядерного оружия.

Теги:   ООН КНДР Северная Корея Ядерное оружие

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 07:14

article_img
В зоне ООС погиб украинский военный, еще один ранен
События

Вчера, 16:26

article_img
Грипп в Киеве: на карантин закрыли более 100 школ
Геополитика

Вчера, 18:59

article_img
Россия, отпусти Бекирова: Посольство США призвало РФ освободить активиста

Выбор редакции

IT-индустрия

Вчера, 15:00

article_img
Смертельная афера. Как основатель канадской криптобиржи унес в могилу $190 млн вкладчиков
Научпоп

Вчера, 20:00

article_img
Коктейль жизни. Израильские ученые определили, какое вещество убивает рак
Политика

Вчера, 14:10

article_img
Выборы-2019. Кто станет президентом и пройдет в Раду - рейтинги

ТОП-3 мнений

Мирослав Маринович - фото
Мирослав Маринович
Почему я буду голосовать за Петра Порошенко
9489
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Полная деградация вертикали Путина
7180
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Загадка темной материи и секрет алкоголизма
5967
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
32220
Питер Дикинсон - фото
Питер Дикинсон
Правильный сигнал Путину
15936
Алексей Гарань - фото
Алексей Гарань
Что если Порошенко победит
14809
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
32775
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
32220
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Как победит Зеленский
32079