Наблюдатели не подтвердили информацию Госдепа США о химатаке в Сирии Сегодня, 00:28 418 Цей матеріал також доступний українською ARAB24 / Reuters TV via REUTERS Наблюдатели уверяют, что нет подтверждений заявления США о химатаке в Сирии ARAB24 / Reuters TV via REUTERS

Сирийский мониторинговый центр и организация Белые каски не подтвердили информацию, опубликованную накануне Государственным департаментом США, о возможном применении режимом Асада химического оружия на северо-западе Сирии.

Как сообщает DW, по данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, «у нас нет доказательств такого нападения». Центр при получении данных опирается на развитую сеть информаторов в Сирии.

Также представители гуманитарной организации Белые каски, которая активно работает на контролируемых оппозицией территориях, отметили, что пока нет официального подтверждения использования химического оружия.

Напомним, Госдепартамент США накануне заявил, что на «северо-западе Сирии утром в воскресенье, 19 мая, была совершена вероятная газовая атака хлором». По данным США, химическое оружие могло быть использовано во время наступления в провинции Идлиб.