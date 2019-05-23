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Наблюдатели не подтвердили информацию Госдепа США о химатаке в Сирии

Сегодня, 00:28
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Наблюдатели не подтвердили информацию Госдепа США о химатаке в Сирии - фото

ARAB24 / Reuters TV via REUTERS

Наблюдатели уверяют, что нет подтверждений заявления США о химатаке в Сирии

Сирийский мониторинговый центр и организация Белые каски не подтвердили информацию, опубликованную накануне Государственным департаментом США, о возможном применении режимом Асада химического оружия на северо-западе Сирии.

Как сообщает DW, по данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, «у нас нет доказательств такого нападения». Центр при получении данных опирается на развитую сеть информаторов в Сирии.

Также представители гуманитарной организации Белые каски, которая активно работает на контролируемых оппозицией территориях, отметили, что пока нет официального подтверждения использования химического оружия.

Напомним, Госдепартамент США накануне заявил, что на «северо-западе Сирии утром в воскресенье, 19 мая, была совершена вероятная газовая атака хлором». По данным США, химическое оружие могло быть использовано во время наступления в провинции Идлиб.

Теги:   Белые каски Химическое оружие США Госдеп США Сирия

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