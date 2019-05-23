Наблюдатели не подтвердили информацию Госдепа США о химатаке в Сирии
Сирийский мониторинговый центр и организация Белые каски не подтвердили информацию, опубликованную накануне Государственным департаментом США, о возможном применении режимом Асада химического оружия на северо-западе Сирии.
Как сообщает DW, по данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, «у нас нет доказательств такого нападения». Центр при получении данных опирается на развитую сеть информаторов в Сирии.
Также представители гуманитарной организации Белые каски, которая активно работает на контролируемых оппозицией территориях, отметили, что пока нет официального подтверждения использования химического оружия.
Напомним, Госдепартамент США накануне заявил, что на «северо-западе Сирии утром в воскресенье, 19 мая, была совершена вероятная газовая атака хлором». По данным США, химическое оружие могло быть использовано во время наступления в провинции Идлиб.