21 апреля министры иностранных дел ЕС соберутся на очередное заседание в Люксембурге. Как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас , на повестке дня будут стоять вопросы о 90-миллиардном займе для Украины и 20-й пакет санкций против России, которые, по ее словам, «давно нужно разблокировать».

Однако дипломаты считают, что эти вопросы следует обсуждать после того, как новое правительство Венгрии полноценно придет к власти. Об этом Суспільному сообщили европейские дипломаты.

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«Это все еще действующее правительство, поэтому я не ожидаю, что будет объявлено о каких-то значительных изменениях, но мы надеемся. Нам нужно разблокировать несколько вопросов по нашей поддержке Украины. И важнейшими сейчас являются 90 миллиардов», — отмечают дипломаты.

По их словам, сейчас в Будапеште находится команда Европейской комиссии, что является беспрецедентным шагом. Среди делегатов — глава Офиса президента Еврокомиссии и другие важные персоны, которые планируют обсудить эти вопросы с представителями будущего правительства Венгрии.

Двое дипломатов высказали предположение, что на заседание министров ЕС не приедет действующий министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, один из них добавил: «Я бы очень удивился, если бы он появился». В то же время, по словам чиновников, во время встречи Кая Каллас напомнит о недавних скандалах, связанных с утечкой информации из Будапешта в Москву.

«Я ожидаю, что она на этом министерском уровне подтвердит важность конфиденциальности и того, что мы называем принципом искреннего сотрудничества, как основу того, как мы ведем дела в ЕС и работаем как сообщество», — добавил источник.

16 апреля после очередного массированного обстрела Украины Россией, Кая Каллас заявила, что на следующей неделе Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит вопрос разблокирования займа на 90 миллиардов евро и 20-го пакета антироссийских санкций.

Программа кредитования была согласована лидерами ЕС в прошлом году, но ее реализация задержалась, поскольку Венгрия отказалась поддержать решение, воспользовавшись правилом единодушия ЕС. Поражение премьера Венгрии Виктора Орбана на выборах 12 апреля должно разблокировать кредит для Украины, надеются в Европе.

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После победы оппозиционной венгерской партии Тиса ее лидер Петер Мадьяр заявил, что поддерживает соглашение по кредиту для Украины на 90 млрд евро, которое предусматривало возможность отказа Венгрии от финансирования.

Выплата займа может стартовать во втором квартале 2026 года, сообщали в Еврокомиссии.

Газета The Guardian писала, что 17 апреля делегация Еврокомиссии должна была провести первые переговоры с командой Петера Мадьяра. Как отмечалось в материале, одним из самых насущных вопросов для ЕС сейчас является то, как быстро Венгрия разблокирует кредит для Украины на сумму 90 млрд евро и 20-й санкционный пакет против России.