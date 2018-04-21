На Западе считают, что Украина вернется к России – экс-посол США Стивен Пайфер

Специалист по вопросам российско-украинского конфликта в Вашингтоне Стивен Пайфер в интервью журналу Новое время рассказал о тенденциях и настроениях Запада относительно Украины.

“Поддержка Украины на Западе по-прежнему высока, однако, по моему впечатлению, растет и фрустрация, что Украина не делает столько, сколько могла бы делать в вопросах реформ. Я переживаю, что это действительно может повлиять на поддержку Украины”, - отметил Пайфер.

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Также экс-посол США назвал негативную тенденцию, о которой говорят в Европе.

“Иногда в США или Западной Европе я встречаю точку зрения, что Украина все равно вернется к России или начнет заново вести с РФ бизнес-отношения. Это ложная установка, и я абсолютно ее не разделяю. Но такие мнения есть, и это не самая удачная ситуация для Украины”, - сказал эксперт.

По словам Пайфера, на Западе также опасаются увидить провал демократических усилий в Украине.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №15 от 19 апреля 2018 года.