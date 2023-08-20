В обмен на членство в НАТО. На Западе хотели бы предложить Украине отказаться от возвращения оккупированных территорий — WSJ 20 августа, 16:45 Издание The Wall Street Journal пишет о желании некоторых западных чиновников предложить Украине обмен временно оккупированных территорий на вступление в НАТО (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)

Группа некоторых западных чиновников предлагает Украине соглашение о территориальных уступках для прекращения войны в обмен на вступление в НАТО, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.

Издание пишет, что США и их ключевые европейские союзники, в частности Германия, не хотят допустить победы России. Однако они опасаются рисков и расходов, которые связаны с оказанием помощи Киеву для его полной победы.

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WSJ добавляет, что в частных разговорах ряд западных чиновников считают, что США и их союзники не должны оставлять на усмотрение Украины вопрос об окончательной цели завершения войны.

Медиа подчеркивает об опасениях этих чиновников, что цель Украины о выходе на границы 1991 года гарантируют «бесконечную войну». Поэтому они хотят предложить Украине соглашение, чтобы она смирилась с фактической потерей части своих территорий. В обмен за это, Запад готов предоставить Киеву членство в НАТО или ЕС или пообещать долгосрочную военную и экономическую помощь.

WSJ объясняет, что причинами таких стремлений является желание сдержать войну, которая сильно повлияла на мировую экономику. Еще одной из причин, по мнению издания, является неуверенность в том, сколько западные избиратели готовы поддерживать нынешний уровень помощи для Украины и отсутствием веры в полное освобождение ее временно оккупированных территорий.

15 августа глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в Альянс, уступив часть своих территорий стране-агрессору России.

Позже он назвал свои заявления ошибкой.

В МИД Украины назвали его высказывания неприемлемыми и отметили, что они только играют на руку агрессору.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что отказ от территорий «в обмен» на зонтик НАТО будет означать перенос войны на другие поколения и уничтожение международного права.

Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина не согласится на замороженный конфликт, никогда не пойдет на территориальные уступки и освободит все свои территории, временно захваченные российскими оккупантами. Он также говорил, что Украина получит приглашение в НАТО после окончания войны.