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На выборах в Европарламент во Франции лидирует партия Ле Пен

Сегодня, 22:13
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На выборах в Европарламент во Франции лидирует партия Ле Пен - фото

REUTERS/Charles Platiau

Партия Ле Пен набрала 24,3% голосов

Согласно данным экзитполов, националистическая партия Марин Ле Пен потеснила политсилу французского президента Эммануэля Макрона на выборах в Европейский парламент во Франции.

Как передает Reuters, Национальное объединение Ле Пен получает 24,3% голосов избирателей. Президентская партия Вперед, республика — 22,5% .

По данным результатов опроса, в Европарламент проходят 25 депутатов от партии Ле Пен, в то время как партия Макрона получает 24 места.

Напомним, в Германии лидирует правящая партия канцлера Германии Ангелы Меркель, на втором месте — Партия зеленых.

В Венгрии побеждает правящая националистическая партия Фидес с результатом 56%.

Теги:   Марин Ле Пен Эммануэль Макрон Европарламент Франция

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