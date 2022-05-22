На вступление Украины в ЕС может уйти 15−20 лет — госсекретарь Франции по делам Европы 22 мая, 22:03 Цей матеріал також доступний українською Клеман Бон (Фото:REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

Госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявил, что заявка Украины на вступление в Европейский союз займет не менее 15−20 лет. Об этом сообщает CNN.

По словам французского политика, такой процесс занимает много времени, и он не хочет предлагать украинцам «иллюзии и ложь».

«Если мы говорим, что Украина вступит в Европейский Союз через шесть месяцев, год, два года, мы врем. Это неправда. Это, вероятно, 15 или 20 лет. Несмотря ни на что, это очень долго […] Если мы скажем украинцам „Добро пожаловать в Европейский Союз, но вы не до конца читали договор, в сноске написано: это будет через 15 лет“, то я думаю, что мы создаем почву для разочарования целого поколения украинцев», — заявил Бон.

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Также он поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона, предложившего создать «параллельную организацию» для стран, желающих присоединиться к блоку (Украина, Грузия, Молдова). По мнению госсекретаря, это «не является альтернативой» какому-либо членству Украины в ЕС и «не препятствует ее будущему членству в блоке». Бон назвал эту идею «дополнительным проектом Европейского Союза» для тех, кто хочет к нему приблизиться.

«Это быстрое и полезное дополнение для политической, экономической и энергетической защиты Украины, а также для того чтобы сказать Украине, что вы уже в проекте и европейской политической семье», — добавил он.

9 мая Макрон также заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет несколько лет. Идея с созданием «параллельной организации» заинтересовала канцлера Германии Олафа Шольца. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: если Украина не получит в июне статус кандидата в Европейский Союз, то это будет «обманом» со стороны европейцев. Президент Владимир Зеленский исключил альтернативу статусу кандидата в ЕС и назвал их очередным компромиссом Европы и России.

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Украина и статус кандидата в ЕС

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Еврокомиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. 9 мая Киев передал ЕС заполненную вторую часть опросника. Вслед за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.



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