13 октября 2018, суббота

На встречу к Трампу. Освобожденный из турецкой тюрьмы американский пастор вернулся в США

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Эндрю Брансон

Эндрю Брансон

Американский пастор Эндрю Брансон, который находился два года в турецкой тюрьме по обвинению в терроризме, прибыл в США, где должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что пастор прибыл на базу ВВС Эндрюс за пределами Вашингтона.

Встреча Брансона и Трампа назначена на 13 октября в 14.30 по местному времени.

По словам президента США, для освобождения и возвращения пастора Эндрю Брансона не было никаких сделок с Турцией.

"Я не совершаю сделок по вопросам заложников. Однако от имени Соединенных Штатов была выражена большая признательность, которая приведет к хорошим, возможно, великим отношениям между Соединенными Штатами и Турцией!" – заявил Трамп.

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Напомним, 12 октября, суд турецкого города Измир приговорил американского пастора Эндрю Брансона к 3 годам и 45 дням тюремного заключения. Но учитывая срок, который гражданин США уже провел в заключении и под домашним арестом, Брансон был освобожден из зала суда. После освобождения Брансон вылетел в США.

Пастор Эндрю Крейг Брансон был арестован в Турции 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену и Рабочей партии Курдистана, которых Анкара приравнивает к террористам. В июле 2018 года пастора перевели под домашний арест после пребывания за решеткой в течение 21 месяца. 

Турция считает, что после провала попытки переворота 15 июля 2016 года, Брансон отправил сообщение американским военным, в котором выражал сожаление в связи с провалом путча.

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