На встречу к Трампу. Освобожденный из турецкой тюрьмы американский пастор вернулся в США

Американский пастор Эндрю Брансон, который находился два года в турецкой тюрьме по обвинению в терроризме, прибыл в США, где должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что пастор прибыл на базу ВВС Эндрюс за пределами Вашингтона.

Встреча Брансона и Трампа назначена на 13 октября в 14.30 по местному времени.

По словам президента США, для освобождения и возвращения пастора Эндрю Брансона не было никаких сделок с Турцией.

"Я не совершаю сделок по вопросам заложников. Однако от имени Соединенных Штатов была выражена большая признательность, которая приведет к хорошим, возможно, великим отношениям между Соединенными Штатами и Турцией!" – заявил Трамп.

There was NO DEAL made with Turkey for the release and return of Pastor Andrew Brunson. I don’t make deals for hostages. There was, however, great appreciation on behalf of the United States, which will lead to good, perhaps great, relations between the United States & Turkey!