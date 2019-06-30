Пресс-секретарь Белого дома ушиблась в стычке между журналистами США и КНДР Вчера, 18:37 2614 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Carlos Barria Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам REUTERS/Carlos Barria

Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам пострадала в потасовке между представителями СМИ США и Северной Кореи во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Об этом сообщает CNN.

В результате стычки у Гришам появились небольшие синяки.

Журналист CNN Джим Акоста в своем Twitter написал:

«Мне сказали, что новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в потасовку с северокорейцами, которые пытались оттолкнуть членов пресс-пула Белого дома, стараясь занять лучшую позицию для освещения встречи Трампа и Кима. Гришэм получила небольшие ушибы».