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Пресс-секретарь Белого дома ушиблась в стычке между журналистами США и КНДР

Вчера, 18:37
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REUTERS/Carlos Barria

Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам

Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам пострадала в потасовке между представителями СМИ США и Северной Кореи во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Об этом сообщает CNN.

В результате стычки у Гришам появились небольшие синяки.

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Журналист CNN Джим Акоста в своем Twitter написал:

«Мне сказали, что новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в потасовку с северокорейцами, которые пытались оттолкнуть членов пресс-пула Белого дома, стараясь занять лучшую позицию для освещения встречи Трампа и Кима. Гришэм получила небольшие ушибы».

Теги:   Белый дом Саммит G20 Ким Чен Ын Дональд Трамп

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