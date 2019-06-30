Пресс-секретарь Белого дома ушиблась в стычке между журналистами США и КНДР
Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам пострадала в потасовке между представителями СМИ США и Северной Кореи во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Об этом сообщает CNN.
В результате стычки у Гришам появились небольшие синяки.
Журналист CNN Джим Акоста в своем Twitter написал:
«Мне сказали, что новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в потасовку с северокорейцами, которые пытались оттолкнуть членов пресс-пула Белого дома, стараясь занять лучшую позицию для освещения встречи Трампа и Кима. Гришэм получила небольшие ушибы».