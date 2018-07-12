12 июля 2018, четверг

На все 100%: глава Пентагона заявил о приверженности США НАТО

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Джеймс Мэттис подтвердил слова Дональда Трампа о НАТО

Джеймс Мэттис подтвердил слова Дональда Трампа о НАТО

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон полностью поддерживает Североатлантический альянс, подчеркнув, что военный блок стал сильнее благодаря принятым на саммите в Брюсселе реформам и обязательствам союзников по расходам на оборону.

Как передает Reuters, отвечая на вопрос о приверженности США НАТО, Мэттис сказал: "Именно так, как сказал президент: привержены НАТО на 100%".

"[НАТО] сегодня сильнее, чем вчера, сильнее, чем месяц назад, сильнее, чем год назад", - сказал глава Пентагона.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на союзников по НАТО из-за нежелания повысить расходы на оборону. Некоторые журналисты интерпретировали слова Трампа как угрозу выхода США из состава Альянса.

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Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО из-за недостаточного финансирования Альянса. По его мнению, недостаточные расходы на оборону со стороны других стран подрывают безопасность НАТО.

На саммите в Брюсселе 28 союзников США по НАТО согласились увеличить военные расходы до 2% от ВВП своих стран. 

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