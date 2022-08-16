«Не представляют, где они». Как видят войну большинство российских наемников — главред The Insider 16 августа, 13:45 Российские наемники на танке недалеко от Еленовки Донецкой области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов в интервью Радио НВ рассказал, что большинство российских наемников плохо себе представляют, что такое война с Украиной.



В эфире Радио НВ Доброхотов привел пример недавнего опроса на улицах, во время которого рядовые россияне, в том числе молодые, говорили блогеру, что президент Украины — Лукашенко.

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«Это не то, чтобы показательно для всей страны. … На самом деле, наверное, где-то треть населения находится … вообще вне информационной повестке дня. Если у них президент Украины — Лукашенко, тогда это означает, что на самом деле этот человек ни Скабееву с Соловьевым не слушает, он и не понимает их; и уж тем более независимые медиа он не понимает. Он находится в каком-то своем мире и в обычной жизни это никого не интересует, потому что он никак не сталкивается с властью», — сказал он.

Главный редактор The Insider добавил, что сына «кого-то из таких людей» могут заставить воевать в Украине «и вот в этот момент получается, что они не знают о том, что происходит и как это получилось».

«Это все касается действительно достаточно значительной части населения. Даже треть населения в масштабах России — это десятки миллионов людей. И из таких людей набрать армию (или из срочников, или из контрактников) можно достаточно большую», — отметил Доброхотов.

Он предположил, что у 99% ушедших воевать в Украину «примерно вот это все о Лукашенко, Бандере».

«Они просто не представляют, где они, что происходит в Украине. Предложили деньги, им показалось это интересным, у них фантастически скучная, бедная, нищая жизнь и для них это какое-то „приключение“. Вот с этим надо иметь дело, мне кажется. В этом смысле миссия и независимых СМИ, и блогеров, активистов состоит в том, чтобы достучаться и до этих людей тоже, и попытаться на понятном им языке объяснить, а что на самом деле вообще происходит, а не жить просто в своем пузыре», — сказал главный редактор The Insider.

В начале июня издание The Wall Street Journal сообщило, что в России уволили сотни солдат из-за отказа принимать участие в войне против Украины на ранних этапах.

WSJ побеседовал с российским солдатом Альбертом Сахибгареевым.

По его словам, 8 февраля его направили на военные учения в Белгородскую область. Сахибгареев сказал, что у большинства военнослужащих на его базе конфисковали телефоны и приказали носить бронежилеты. 24 февраля он проснулся от близких артиллерийских обстрелов. Сахибгареев узнал о нападении России на Украину после того, как тайком просмотрел Telegram-каналы. Он испугался, сбежал из части и скрылся.

«Никто из нас не хотел этой войны», — рассказал Сахибгареев изданию.



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