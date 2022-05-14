На востоке ВСУ за день уничтожили около 80 захватчиков и три российских танка

14 мая, 22:58
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На востоке ВСУ уничтожили еще три российских танка (Фото:Оперативно-тактическая группировка Восток)

На востоке ВСУ уничтожили еще три российских танка (Фото:Оперативно-тактическая группировка Восток)

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток Вооруженные силы Украины в субботу, 14 мая, уничтожили около 80 российских захватчиков, три танка и четыре миномета.

Война России против Украины — главные события 14 мая

Как сообщили в ОТУ Восток, в течение суток, 14 мая, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки на восток российские войска совершили девять атак.

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В ходе боев украинские защитники уничтожили около 80 российских военных, три танка, два бронетранспортера, одну единицу артиллерийского вооружения, четыре миномета, три единицы автомобильной техники и три беспилотных летательных аппарата.

Бои продолжаются.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Восток Украины Война на Донбассе Война России против Украины

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