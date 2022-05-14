На востоке ВСУ за день уничтожили около 80 захватчиков и три российских танка
На востоке ВСУ уничтожили еще три российских танка (Фото:Оперативно-тактическая группировка Восток)
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток Вооруженные силы Украины в субботу, 14 мая, уничтожили около 80 российских захватчиков, три танка и четыре миномета.
Война России против Украины — главные события 14 мая
Как сообщили в ОТУ Восток, в течение суток, 14 мая, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки на восток российские войска совершили девять атак.
В ходе боев украинские защитники уничтожили около 80 российских военных, три танка, два бронетранспортера, одну единицу артиллерийского вооружения, четыре миномета, три единицы автомобильной техники и три беспилотных летательных аппарата.
Бои продолжаются.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.