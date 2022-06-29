На территории Эстонии разместится дивизия НАТО 29 июня, 21:55 Эстонские военнослужащие (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Эстония разместит на своей территории дополнительный военный контингент НАТО в размерах дивизии. Также в стране появится дополнительная бригада из Великобритании.

Об этом заявил глава эстонского минобороны Калле Лаанет.

«При поддержке Великобритании Эстония создаст командный штат дивизии, которую начнут формировать в ближайшие месяцы. Дивизия будет частью командной цепочки НАТО», — сказал Лаанет и добавил, что такое решение было принято на саммите НАТО в Мадриде.

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Министр также сообщил, что «для защиты Эстонии Великобритания намерена выделить дополнительную бригаду, штабной корпус и некоторые подразделения которой будут находиться в Эстонии» с целью укрепления восточного фланга Североатлантического альянса.

По мнению Лаанет, в случае необходимости это поможет обеспечить высокую эффективность взаимодействия военных двух стран. Предполагается, что войдя в эту бригаду подразделения начнут ротацию в Эстонии в мирное время и будут отрабатывать оборону страны в реальных условиях.

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