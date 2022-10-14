На Тайване анонсировали визит делегации украинских депутатов 14 октября, 18:35 Армия Тайваня (Фото:Chiang Ying-ying)

Группа украинских парламентариев планируют посетить Тайвань в конце октября 2022 года. Она была сформирована в сентябре и состоит из членов группы дружбы с Тайванем.

Об этом сообщает Focus Taiwan.

На церемонии открытия Ассоциации дружбы депутатов тайваньско-украинского парламента в Законодательном собрании во вторник тайваньский депутат Хуан Ши-цзе из правящей Демократической прогрессивной партии заявил, что несколько украинских парламентариев планируют приехать на Тайвань на 11-ю Всемирную ассамблею.

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«Группа, сформированная в сентябре, состоит из членов группы дружбы с Тайванем. В ее состав входит Юлия Клименко, которая сейчас является первым заместителем председателя комитета украинского парламента по транспорту и инфраструктуре», — заявил депутат.

На церемонии инаугурации Хуан сказал, что личный обмен мнениями между тайваньскими законодателями и украинскими коллегами станет важным шагом в развитии двусторонних отношений между двумя странами.

Он также сказал, что одной из долгосрочных целей ассоциации, в которую входит 41 член от разных партий, является содействие созданию представительств Тайваня и Украины в странах друг друга.

16 сентября заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин дал команду военачальникам подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня к 2027 году.

3 сентября США одобрили продажу вооружений Тайваню на 1 млрд долларов. В Пекине заявили об угрозе отношениям между Штатами и Китаем.

Тайвань является частично признанным государством, которое КНР называет своей территорией. Он управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать его. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.