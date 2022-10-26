На Тайвань прибыла украинская делегация 26 октября, 20:47 Армия Тайваня (Фото:Chiang Ying-ying)

В среду, 26 октября, в Тайвань прибыла украинская делегация. По итогам встречи глава МИД Тайваня Джозеф Ву пообещал оказать дополнительную помощь Украине.

Об этом сообщает Central News Agency.

Он также пообещал дополнительно выделить 56 миллионов долларов США в поддержку Украины в условиях восьмимесячного российского вторжения, заявив при этом, что новая стипендиальная программа также поможет большему числу украинских студентов учиться на Тайване.

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По видеосвязи на мероприятии выступила народный депутат Юлия Клименко, а участие приняла народный депутат Кира Рудык. По словам Ву, после одобрения Законодательным юанем помощь будет использована для дальнейшей поддержки усилий украинцев по восстановлению школ, больниц и другой инфраструктуры, которая, по мнению украинского правительства или народа, необходима.

После вторжения России в Украину 24 февраля правительство Тайваня присоединилось к мировым странам в осуждении Москвы и введении экономических санкций в отношении нее. Правительство также привлекло для Украины почти 33 миллиона долларов США от тайванцев через отдельный фонд.

16 сентября заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин дал команду военачальникам подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня к 2027 году.

3 сентября США одобрили продажу вооружений Тайваню на 1 млрд долларов. В Пекине заявили об угрозе отношениям между Штатами и Китаем.

Тайвань является частично признанным государством, которое КНР называет своей территорией. Он управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать его. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.