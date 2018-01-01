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На спутниковых снимках Google Earth возле украинской границы зафиксировали сотни танков РФ

Сегодня, 08:30
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Размещение российских танков недалеко от границы с Украиной

Скриншот фото Defence blog / Twitter

На снимках спутника в Google Earth, которые были сделаны в ноябре текущего года, зафиксировали сотни российских боевых танков на окраине Каменск-Шахтинского, Ростовская область.

Об этом сообщает Defence blog.

Крупномасштабная военная база расположена всего в 18 километрах от украинской границы.

На снимке видно танки Т-64, Т-62М, а чуть выше видно тысячи военных грузовиков и артиллерийских систем.

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Теги:   Войны Артиллерия Танки Граница

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