На следующей неделе Макрон посетит Румынию и Молдову 10 июня, 18:37 Цей матеріал також доступний українською Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:EUTERS/Benoit Tessier)

Президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе посетит Румынию и Молдову, чтобы выразить солидарность Франции со своими европейскими союзниками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон посетит французские войска в Румынии во вторник, 14 июня, а затем отправится в Молдову в среду, 15 июня.

На вопрос, посетит ли Макрон Украину, в Елисейском дворце ответили, что такой визит может состояться, если он принесет пользу президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Видео дня

Ранее сообщалось, что Макрон рассматривает возможность визита в Украину. В ходе поездки он может объявить о дополнительных поставках самоходных гаубиц Caesar.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.