На следующей неделе Макрон посетит Румынию и Молдову

10 июня, 18:37
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Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:EUTERS/Benoit Tessier)

Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:EUTERS/Benoit Tessier)

Президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе посетит Румынию и Молдову, чтобы выразить солидарность Франции со своими европейскими союзниками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон посетит французские войска в Румынии во вторник, 14 июня, а затем отправится в Молдову в среду, 15 июня.

На вопрос, посетит ли Макрон Украину, в Елисейском дворце ответили, что такой визит может состояться, если он принесет пользу президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Видео дня

Ранее сообщалось, что Макрон рассматривает возможность визита в Украину. В ходе поездки он может объявить о дополнительных поставках самоходных гаубиц Caesar.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Франция Румыния Эммануэль Макрон

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