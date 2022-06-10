На следующей неделе Макрон посетит Румынию и Молдову
Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:EUTERS/Benoit Tessier)
Президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе посетит Румынию и Молдову, чтобы выразить солидарность Франции со своими европейскими союзниками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.
Макрон посетит французские войска в Румынии во вторник, 14 июня, а затем отправится в Молдову в среду, 15 июня.
На вопрос, посетит ли Макрон Украину, в Елисейском дворце ответили, что такой визит может состояться, если он принесет пользу президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Ранее сообщалось, что Макрон рассматривает возможность визита в Украину. В ходе поездки он может объявить о дополнительных поставках самоходных гаубиц Caesar.
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