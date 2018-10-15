На сегодня все. Навальный рассказал о визите в МВД РФ для предъявления обвинений

Оппозиционера Алексея Навального отпустили из МВД РФ без предъявления обвинений по уголовному делу 2016 года о клевете. Об этом оппозиционный политик сообщил в Twitter.

Политик заявил, что в МВД он подписал стандартную форму с разъяснением прав, после чего ему сказали "оставаться на связи" и отпустили.

По словам Навального, весь визит длился около пяти минут.

"Очевидно, что из-за шума в СМИ, начавшегося после моего поста, власти начали резко придумывать какую-то новую концепцию", – заявил оппозиционер.

Ранее сообщалось, что Навального вызывают в полицию, чтобы предъявить обвинение по уголовному делу 2016 года за клевету на экс-сотрудника МВД.