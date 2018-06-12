На саммите в Сингапуре проигнорировали критическую ситуацию с правами человека в КНДР - HRW

На саммите США-КНДР при участии Дональда Трампа и Ким Чен Ына проигнорировали вопрос нарушений прав человека в Северной Корее, сообщили в правозащитной организации Human Rights Watch.

"Вызывает ярость то, что права человека в Северной Корее оставили в стороне коммюнике саммита в Сингапуре. Как же тогда будут обсуждаться права человека между КНДР и госсекретарем США Майком Помпео? Или США просто предоставляют КНДР свободу для совершения преступлений против человечности?", - написал в Twitter представитель HRW Фил Робертсон.

Согласно докладу ООН, в Северной Корее происходит "систематическое, повсеместное и грубое нарушение прав человека”. Речь идет об убийствах, пытках, сексуальном насилии, политических преследованиях, массовом голоде. В стране действует система лагерей для политзаключенных.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.