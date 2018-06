На саммите в Сингапуре проигнорировали критическую ситуацию с правами человека в КНДР - HRW

На саммите США-КНДР при участии Дональда Трампа и Ким Чен Ына проигнорировали вопрос нарушений прав человека в Северной Корее, сообщили в правозащитной организации Human Rights Watch.

"Вызывает ярость то, что права человека в Северной Корее оставили в стороне коммюнике саммита в Сингапуре. Как же тогда будут обсуждаться права человека между КНДР и госсекретарем США Майком Помпео? Или США просто предоставляют КНДР свободу для совершения преступлений против человечности?", - написал в Twitter представитель HRW Фил Робертсон.

Infuriating that #NorthKorea human rights just left aside in #SingaporeSummit communique. How then will human rights ever be discussed later between #DPRK & @SecPompeo? Or is #USA just giving the #DPRK a free pass for committing crimes against humanity? #TrumpKim #TrumpKimSummit pic.twitter.com/vn1MsooZoi