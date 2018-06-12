На саммите в Сингапуре проигнорировали критическую ситуацию с правами человека в КНДР - HRW

На саммите США-КНДР при участии Дональда Трампа и Ким Чен Ына проигнорировали вопрос нарушений прав человека в Северной Корее, сообщили в правозащитной организации Human Rights Watch.
"Вызывает ярость то, что права человека в Северной Корее оставили в стороне коммюнике саммита в Сингапуре. Как же тогда будут обсуждаться права человека между КНДР и госсекретарем США Майком Помпео? Или США просто предоставляют КНДР свободу для совершения преступлений против человечности?", - написал в Twitter представитель HRW Фил Робертсон.
Infuriating that #NorthKorea human rights just left aside in #SingaporeSummit communique. How then will human rights ever be discussed later between #DPRK & @SecPompeo? Or is #USA just giving the #DPRK a free pass for committing crimes against humanity? #TrumpKim #TrumpKimSummit pic.twitter.com/vn1MsooZoi— Phil Robertson (@Reaproy) 12 июня 2018 г.
Согласно докладу ООН, в Северной Корее происходит "систематическое, повсеместное и грубое нарушение прав человека”. Речь идет об убийствах, пытках, сексуальном насилии, политических преследованиях, массовом голоде. В стране действует система лагерей для политзаключенных.
Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.
По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.
Комментарии
Правила комментирования