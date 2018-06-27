27 июня 2018, среда

На саммите ЕС должны принять постановление с призывом к России признать ответственность за сбитый MH17

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Реконструированная передняя часть боинга рейса MH17, сбитого на Донбассе

Реконструированная передняя часть боинга рейса MH17, сбитого на Донбассе

Европейский совет на саммите, который должен состоятся 28-29 июня в Брюсселе должен принять заключение о крушении пассажирского боинга рейса MH17 на Донбассе с призывом к России принять за него ответственность.

"Ожидается, что Европейский совет примет заключение о крушении рейса MH17, призывая Российскую Федерацию признать ответственность и полностью сотрудничать со всеми усилиями по установлению правды, справедливости и ответственности", - сказано в документе, распространенном среди журналистов в пресс-центре Евросовета 27 июня, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, 24 мая Международная следственная группа в Нидерландах заявила, что малазийский боинг рейса MH17 под Донецком был сбит ракетой российского ЗРК Бук. Следователям удалось выяснить, что Бук принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за  уничтожение малайзийского боинга-777 и не исключили обращения в суд. В свою очередь, НАТО и ЕС призвали Москву согласится с фактами и взять на себя ответственность за катастрофу рейса МН17.

Россия же выводы международного следствия отвергает. 

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