Путин в поисках сострадания. Как российский диктатор осудил западные санкции на саммите БРИКС, и кто его понял лучше всех — обзор СМИ 25 июня, 09:08 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин принимает участие в 14-м саммите БРИКС в формате онлайн-конференции. 23 июня 2022 года (Фото:Sputnik / Mikhail Metzel / Kremlin via REUTERS)

Члены объединения стран БРИКС стремятся усилить свое влияние в мире и смягчить для себя экономические последствия войны в Украине. Впрочем, их взгляды на роль России и Запада в этом конфликте разнятся — обзор западных СМИ.

Параллельно с саммитом ЕС, где Украина получила статус кандидата на вступление в объединение , 23 июня в виртуальном формате прошла еще одна международная встреча — Деловой форум БРИКС, в котором приняли участие лидеры пяти стран-участниц этого объединения: Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Афиканской Республики (ЮАР).

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По мнению некоторых экспертов, онлайн формат встречи — в отличие от широко обсуждаемой личной встречи лидеров другого альянса QUAD в составе США, Австралии, Японии и Индии, которая состоялась в мае, — говорит о недостаточной эффективности БРИКС, отмечает британская телерадиовещательная корпорация BBC . После создания альянса в 2009 году ожидалось, что ему удастся создать новый глобальный экономический порядок, способствуя процветанию развивающихся стран. После десяти с лишним лет этого так и не произошло. Впрочем, члены БРИКС стремятся расширить свое влияние, и не стоит списывать их со счетов, ведь в совокупности они имеют 3,23 млрд населения и $23 трлн ВВП (около четверти общемирового), напоминает издание.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин в текущей геополитической ситуации пытается максимально использовать объединение в своих интересах. После того, как страны Евросоюза и США ввели против России масштабные санкции из-за развязанной ею войны против Украины, Москва стремится смягчить их разрушительное влияние на экономику за счет более тесных отношений с другими государствами.

В преддверии саммита БРИКС Путин в своем обращении к участникам мероприятия приветствовал увеличение российского экспорта в группу развивающихся стран. В частности, он упомянул об увеличении поставок российской нефти в Индию и Китай и заявил о перспективах увеличения доли китайских автомобилей на российском рынке, а также об открытии индийских сетевых магазинов.

В свою очередь лидер КНР Си Цзиньпин в своем выступлении призвал страны мира отказаться от ментальности «холодной войны» и блоковой конфронтации. Он назвал санкции Запада «обоюдоострым мечом» и заметил, что они превращают мировую экономику в оружие. Си также в очередной раз завуалированно намекнул на вину НАТО и США в провокации России на агрессию против Украины, отмечает американская медиа-компания CNN .

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