Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, премьер-министр Канады Марк Карни, премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, президент Вьетнама То Лам, российский диктатор Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён позируют для группового фото во время сам (Фото: GREG BAKER/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе воспользовался саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) , чтобы публично осудить российского диктатора Владимира Путина и призвать к прекращению войны РФ против Украины.

Как подчеркивает The Guardian, это необычайно смело шаг осторожного и методичного Албанезе, поддержка его страны Украины остается неизменной с момента полномасштабного военного вторжения РФ в Украину.

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«Две основные причины сбоев в торговле — это конфликты в Украине и Ближнем Востоке, и мы должны сделать все возможное, чтобы положить им конец», — заявил премьер-министр Австралии, обращаясь прямо к Путину.

Он продолжил: «Конфликт на Ближнем Востоке оказывает влияние на глобальную инфляцию и вызывает рост стоимости жизни в наших экономиках. И я прямо заявляю президенту Путину: прекратите войну, прекратите ее немедленно».

Ранее Этони Албаниз заявил, что примет участие в «семейном фото», несмотря на присутствие Путина.

18−19 ноября в китайском Шэньчжэне проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В объединение входят 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе США, Китай, Россия, Япония, Южная Корея, Австралия и Канада.

18 ноября российский диктатор Путин и лидер КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры, которые длились около двух часов.

19 ноября в кулуарах саммита состоялась двустороння встреча президента США Дональда Трампа и Путина.