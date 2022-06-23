На саммитах G7 и НАТО страны договорятся усилить давление на РФ — Reuters
Саммит НАТО состоится 28−30 июня в Мадриде (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)
Лидеры стран G7 и НАТО намерены в ходе предстоящих саммитов работать над усилением давления на Россию. Страны также обеспокоены из-за позиции Китая.
Об этом сообщает Reuters.
«Война России против Украины активизировала наши партнерские отношения по всему миру», — заявил высокопоставленный чиновник в США. По его словам, новая стратегическая концепция, которую должны одобрить руководители НАТО, будет направлена на устранение угроз, исходящих как от России, так и от Китая.
Саммит G7 пройдет в баварском замке Эльмау с 26 по 28 июня.
Саммит НАТО состоится 28−30 июня в Мадриде.
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