На саммитах G7 и НАТО страны договорятся усилить давление на РФ — Reuters 23 июня, 06:32 Цей матеріал також доступний українською Саммит НАТО состоится 28−30 июня в Мадриде (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Лидеры стран G7 и НАТО намерены в ходе предстоящих саммитов работать над усилением давления на Россию. Страны также обеспокоены из-за позиции Китая.

Об этом сообщает Reuters.



«Война России против Украины активизировала наши партнерские отношения по всему миру», — заявил высокопоставленный чиновник в США. По его словам, новая стратегическая концепция, которую должны одобрить руководители НАТО, будет направлена ​​на устранение угроз, исходящих как от России, так и от Китая.

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Саммит G7 пройдет в баварском замке Эльмау с 26 по 28 июня.

Саммит НАТО состоится 28−30 июня в Мадриде.

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