Скоординировали позиции перед саммитом G7. Зеленский в Японии встретился с британским премьером Риши Сунаком — видео 20 мая, 13:20 Встреча Владимира Зеленского и Риши Сунака в Хиросиме (Фото:Скриншот из видео)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком во время своего визита в Японию.

Об этом президент сообщил у себя в Telegram.

«Поблагодарил за лидерство Великобритании в международной коалиции истребителей. Обсудили дальнейшую реализацию договоренностей, достигнутых во время переговоров в Великобритании, которые состоялись 14 мая. Пообщались о развитии двусторонних отношений между Украиной и Великобританией и скоординировали наши позиции накануне участия в саммите Группы семи», — отметил Зеленский.

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20 мая Владимир Зеленский прилетел в Хиросиму на саммит Большой семерки.

21 мая Зеленский примет участие в сессии «мира и стабильности» с участием лидеров G7 и приглашенных стран, которые не являются членами Большой семерки.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом во время визита в Хиросиму.



Также Зеленский планирует провести переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.