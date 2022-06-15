На заседании нового Рамштайна соберутся 50 стран, поддерживающих Украину — представитель США при НАТО 15 июня, 03:26 Цей матеріал також доступний українською Джулианна Смит (Фото:twitter.com/USAmbNATO)

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоится 15 июня в Брюсселе, соберет представителей оборонных ведомств около 50 стран. Они так или иначе обеспечивают поддержку ВСУ в условиях российского вторжения.

Об этом заявила представитель США при НАТО посол Джулианна Смит.



"В среду США организуют заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое соберет вместе представителей около 50 стран, которые обеспечивают поддержку Украине», — отметила Смит.

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We have a busy schedule this week. @SecDef Austin arrives to Brussels for two important meetings. First: he will once again convene the Ukraine Defense Contact Group – this time with more than 50 countries. Then, he will meet with @NATO Allied Defense Ministers at #DefMin. pic.twitter.com/tK54bLFwNq — Ambassador Julianne Smith (@USAmbNATO) June 13, 2022

Она уточнила, что встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В частности, по ее словам, обсуждается ситуация на местах ведения боевых действий в Украине. Участники обсудят, «какую дополнительную военную помощь они могут оказать Украине в близких и средних перспективах, а также в дальнейшем», чтобы помочь ей обеспечить победу в этой войне.

26 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии прошла первая встреча в этом формате. Второе заседание контактной группы по обороне Украины состоялось 23 мая. В заседании приняли участие 44 министра обороны, в том числе Резников и его команда, а также представители ЕС и НАТО.

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