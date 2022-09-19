Сфотографировался у гроба. Президент Армении оскандалился на похоронах Елизаветы II 19 сентября, 12:17 Президент Армении Ваагн Хачатурян (Фото:Кадр видео The Sun)

Президент Армении Ваагн Хачатурян попал в скандал на церемонии прощания с королевой Елизаветой II в Вестминстер-Холле.



Как сообщает The Sun, помощник армянского президента сфотографировал его у подножия задрапированного флагом гроба королевы.

Это является строгим нарушением правил, которые запрещают использование в зале любых камер.

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Свидетели случившегося были возмущены поведением Хачатуряна.

Также сообщается, что президент Армении в ходе церемонии прощания разговаривал и смеялся.

В понедельник, 19 сентября, в Великобритании похоронят королеву Елизавету II. Как ожидается, на церемонии государственных похорон будут присутствовать около 500 зарубежных высокопоставленных гостей, включая мировых лидеров и других представителей государств.

Ключевая часть церемонии — отпевание королевы — состоится в Вестминстерском аббатстве. Присутствовать будут члены королевской семьи, высокопоставленные британские политики и главы государств со всего мира, включая президента США Джо Байдена.

Не были приглашены на церемонию представители России, Беларуси, Сирии, Венесуэлы, Афганистана и Мьянмы.

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