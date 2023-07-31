На переговорах в Саудовской Аравии будет присутствовать Салливан — CNN 31 июля, 22:59 Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан примет участие в мирных переговорах по Украине на следующей неделе в Саудовской Аравии, сообщает СNN со ссылкой на официальных представителей США.

Как сообщают источники, цель Украины состоит в том, чтобы в ходе переговоров были определены общие принципы прекращения войны, а позднее в этом году состоялся мирный саммит, на котором мировые лидеры согласятся поддержать эти принципы.

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Саудовская Аравия была выбрана для проведения переговоров отчасти из-за отношений этой страны с Китаем, пояснил один из американских чиновников.

Хотя участие Китая в переговорах не ожидается, американские официальные лица в последние месяцы публично призывали Китай сыграть конструктивную роль в урегулировании войны в Украине, хотя не было никаких сигналов о том, что Китай предпримет какие-либо активные шаги для ее мирного завершения, пишет СNN.

30 июля издание WSJ сообщило, что Саудовская Аравия планирует провести переговоры по войне России против Украины. При этом в них не будет участвовать страна-агрессор Россия.