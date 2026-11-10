В состав делегации страны-агрессора России на трехсторонних переговорах в Абу-Даби (ОАЭ) вошли также представители Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Об этом пишут российские пропагандистские агентства Интерфакс и ТАСС.

Как сообщается, в переговорах участвуют начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков, а также первый заместитель руководителя службы — руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев.

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Кроме того, в состав российской делегации входит первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин.

Как сообщалось, возглавляет делегацию на переговорах помощник российского диктатора Владимир Мединский.

Страну-агрессора на переговорах также представляют замначальника Управления главы Кремля по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников.

Издание Важные истории указывает, что ранее Комков, начальник пятой службы ФСБ, встречался с директор ЦРУ Джоном Рэтклиффом, когда тот прилетел в Москву в августе этого года.

Пятая служба ФСБ сыграла заметную роль во время вторжения в Украину, подчеркивают журналисты. Вероятно, она внушила российскому диктатору Владимиру Путину, что Киев падет через несколько дней, а за ним и вся Украина.

В свою очередь издание Агентство обращает внимание на Минаева, который возглавляет в ФСБ Департамент контрразведывательных операций (ДКРО). Эта структура, как писал журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович в своей первой статье после своего освобождения, вела в России кампанию по аресту американских граждан для освобождения киллера ФСБ Вадима Красикова. Одним из таких граждан в итоге оказался сам Гершкович.

Департамент, по данным украинских чиновников, говоривших с газетой, ответственен за взрывы бомб в машинах в 2017 году, в которых погибли сотрудники ГУР и СБУ Максим Шаповал и Александр Хараберюш (в этом Минаева обвинял и глава СБУ), а также стоял за неудачной попыткой убийства Кирилла Буданова в 2019 году. На момент покушения Буданов еще не был главой Главного управления разведки, отмечают журналисты.

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Сегодня, 10 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби начались трехсторонние переговоры в формате Украина — Россия — США по вопросу окончания войны.

«На повестке дня — ключевые вопросы прекращения боевых действий и приближения мира. Работаем в соответствии с задачами, определенными президентом Украины», — сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров.

Перед встречей с Россией Украина провела переговоры с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединились спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.